Невідомі підпалили літак СУ-24 на території авіазаводу "Сухой" в російському Новосибірську. ВIДЕО

На території авіазаводу "Сухой" в російському Новосибірську невідомі підпалили літак СУ-24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, активісти руху "Легион" Свобода России" публікують відео з місця пожежі та зазначають, що підпал стався 8 травня. Літак, що стояв на майданчику техніки для ремонту та модернізації, відновленню не підлягає.

"Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем Перемоги... Нам повідомили, що літак успішно догорів. Ремонтувати його немає потреби", - пишуть автори публікації у коментарі.

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