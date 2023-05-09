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Невідомі підпалили літак СУ-24 на території авіазаводу "Сухой" в російському Новосибірську. ВIДЕО

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На території авіазаводу "Сухой" в російському Новосибірську невідомі підпалили літак СУ-24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, активісти руху "Легион" Свобода России" публікують відео з місця пожежі та зазначають, що підпал стався 8 травня. Літак, що стояв на майданчику техніки для ремонту та модернізації, відновленню не підлягає.

"Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем Перемоги... Нам повідомили, що літак успішно догорів. Ремонтувати його немає потреби", - пишуть автори публікації у коментарі.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Мелочь, а приятно...
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    О, вот это дело. Это ещё люди что не окацапились.
  • VOLVO XC 70
    нифигасе мелочевка..стоимость.. Сушки этой по данным Википедии на 1997 год 24/25 миллионов!!!!!!!!!!!! денег США... а я молчу про количество НЕУБИТЫХ и НЕ РАНЕНЫХ... ЭТОЙ БАНКОЙ ЛЕТАЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ ТЕХНИКИ ДОМОВ СТРОЕНИЙ И ТАК ДАЛЕЕ..
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