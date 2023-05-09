Український прапор в День Європи підняли в Єврокомісії поруч із прапорами ЄС. ВIДЕО
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У День Європи поруч із прапорами ЄС біля будівлі Європейської комісії замайорів український національний стяг.
Відповідне відео опубліковано у твіттері Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Непохитні єдність і солідарність на підтримку України. Європа була з нею, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми все ще з нею. І будемо поруч стільки часу, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.