Перетворіть "Z" на пісочний годинник: Активісти "Жовтої Стрічки" закликають громадян в окупації до спротиву. ВIДЕО
2 4417
Активісти руху "Жовта Стрічка" закликають долучитися до акції "Настає час деокупації" та перетворювати символи Z на пісочні годинники.
Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Громадян в окупації закликають перетворювати Z-символи на графіті, постерах та буклетах на пісочний годинник.
"Поширюйте символ пісочного годинника на рублях, щоб окупанти знали, що їхній час спливає", - додали активісти.