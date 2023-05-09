Перетворіть "Z" на пісочний годинник: Активісти "Жовтої Стрічки" закликають громадян в окупації до спротиву. ВIДЕО

Активісти руху "Жовта Стрічка" закликають долучитися до акції "Настає час деокупації" та перетворювати символи Z на пісочні годинники.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Громадян в окупації закликають перетворювати Z-символи на графіті, постерах та буклетах на пісочний годинник.

"Поширюйте символ пісочного годинника на рублях, щоб окупанти знали, що їхній час спливає", - додали активісти.

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