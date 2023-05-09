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Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: Київ - ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи.

Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Київ який ******** кацапи -ідеальне місце для святкування. Довго думало щоб таке ляпнути???
  • Amber
    В преЗедентському бунькері завжди затишно і все по- домашньому 😠
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    Шашлики будуть?
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