Біля кордону з Білоруссю розмістили нові білборди й увімкнули гімн України. ВIДЕО
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"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
Гімн України зранку 9 травня лунав на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.
Як зазначили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.
Нагадаємо, напочатку квітня українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проєктор, на якому показували наслідки війни Росії проти України.