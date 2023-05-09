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Біля кордону з Білоруссю розмістили нові білборди й увімкнули гімн України. ВIДЕО

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"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Гімн України зранку 9 травня лунав на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.

Як зазначили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

Нагадаємо, напочатку квітня українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проєктор, на якому показували наслідки війни Росії проти України.

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    Для України і українців не було жодної "пабеди" - одного окупанта - німецький нацизм змінив інший, старий, це більш жорстокий окупант - червоний комуно-нацизм, кацапо-фашизм !!!



  • Office Den Haag
    Що ж. "Кацапи теж хотіли собі свастику, але половину як завжди ********, залишилася тільки Z"
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    З ким ''разом''? З бульбашами??? Вони вже повністю лягли під *уйла! Не шукайте в лайні цукерку.
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