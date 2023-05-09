Біля кордону з Білоруссю розмістили нові білборди й увімкнули гімн України. ВIДЕО

"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

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Гімн України зранку 9 травня лунав на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.

Як зазначили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

Нагадаємо, напочатку квітня українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проєктор, на якому показували наслідки війни Росії проти України.

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