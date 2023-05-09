З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві провели в останню путь захисника України Данила Денисевича (позивний Дозор). Данило разом із батьком за день до початку повномасштабного вторгнення Росії записалися до ТРО. На початку травня він загинув в бою під Бахмутом.

Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому монастирі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проводити Данила в останню путь прийшли близькі, друзі, бойові побратими.

Дозор родом із з мистецької родини Денисевичів з Хотова Київської області. До початку повномасштабного вторгнення він вчився на режисера та мріяв знімати кіно. Ще п'ять років тому, бувши підлітком, Данило створив глибокий філософський короткометражний фільм "Народження".

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Автор фото та відео Олег Богачук

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії Данило разом із батьком стали до лав тероборони. Спочатку вони були в Голосіївському ТрО, згодом поїхали захищати свою країну на Сході.

На початку травня хлопець загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він спочине на цвинтарі в рідному Хотові.

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