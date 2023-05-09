З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому монастирі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Проводити Данила в останню путь прийшли близькі, друзі, бойові побратими.
Дозор родом із з мистецької родини Денисевичів з Хотова Київської області. До початку повномасштабного вторгнення він вчився на режисера та мріяв знімати кіно. Ще п'ять років тому, бувши підлітком, Данило створив глибокий філософський короткометражний фільм "Народження".
Автор фото та відео Олег Богачук
За день до початку повномасштабного вторгнення Росії Данило разом із батьком стали до лав тероборони. Спочатку вони були в Голосіївському ТрО, згодом поїхали захищати свою країну на Сході.
На початку травня хлопець загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він спочине на цвинтарі в рідному Хотові.