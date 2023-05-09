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З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві провели в останню путь захисника України Данила Денисевича (позивний Дозор). Данило разом із батьком за день до початку повномасштабного вторгнення Росії записалися до ТРО. На початку травня він загинув в бою під Бахмутом.

Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому монастирі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проводити Данила в останню путь прийшли близькі, друзі, бойові побратими.

Дозор родом із з мистецької родини Денисевичів з Хотова Київської області. До початку повномасштабного вторгнення він вчився на режисера та мріяв знімати кіно. Ще п'ять років тому, бувши підлітком, Данило створив глибокий філософський короткометражний фільм "Народження".

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Автор фото та відео Олег Богачук

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії Данило разом із батьком стали до лав тероборони. Спочатку вони  були в Голосіївському ТрО, згодом поїхали захищати свою країну на Сході.

На початку травня хлопець загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він спочине на цвинтарі в рідному Хотові.

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З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 01
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 02
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 03
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 04
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 05
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 06
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 07
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 08
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 09
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 10
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 11
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 12
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 13
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 14
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 15
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 16
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 17
З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві 18

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Топ коментарі

  • shokolad
    Бракує сліз вже.. Дуже боляче! Спочивай з миром, Герой! Хай Господь прийме тебе у Царстві Небесному..
    Схиляю голову!
  • Amber
    Боляче і сумно втрачати таких сильних , красивих і мужніх Героів
    нашоі краіни 😪😪😪
    Світла памʼять та щирі співчуття родині Данила !!
  • Ігор Сірко
    Царство Небесне - ГЕРОЮ... Кращі - гинуть за Україну, а покидьки в ОПі сидять кублами..
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