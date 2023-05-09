Бійці 109-ї ОБрТрО влучили боєприпасом у ворожий окоп з висоти 250 метрів. ВIДЕО

Бійці 109-ї окремої бригади територіальної оборони ліквідували групу окупантів, яка ховалась в окопах. Воїнам вдалось влучити в "лігво" загарбників на відстані 250 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували бійці 109-ї ОБрТрО на сторінці у фейсбуці.

"Наші бійці славляться тим, що з висоти 250 метрів можуть влучити у вузенький окоп шириною у метр. Здавалось би - це не реально. Але коли це роблять професіонали - усе реально", - написали військові у дописі.

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