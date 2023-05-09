Новини Відео • Війна

"А вдруг окажется, что этот счастливый дедушка - законченый мудак?", - Пригожин про Путіна. ВIДЕО

40 817148
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав Путіна "счастливым дедушкой" і висловив побоювання, що "счастливый дедушка вдруг окажется законченым мудаком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин розповідає в одному зі своїх відео, де скаржиться на брак боєприпасів для своїх найманців. Він не уточнює конкретно, що під "счастливым дедушкой" має на увазі Путіна, але, очевидно, що йдеться саме про нього.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин пообіцяв росіянам братські могили. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • arye z.
    Без разницы дедушка оно или бабушка, его в открытую назвали "мудаком".
    В открытую...!!!
    Не отставленного, а правящего резидента России назвали "МУ-ДА-КОМ"
    Можно ли представить себе, чтобы "мудаком" назвали Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева. Даже Ельцина? Не после отставки или смерти, а во время правления. Представить себе такое нельзя.
    А Путина назвали.
    И это начало конца.
  • Bob Fayn
    прігожін напевно вже сформував ударну групу на кремль,що так сміливо виступає
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини