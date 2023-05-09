"А вдруг окажется, что этот счастливый дедушка - законченый мудак?", - Пригожин про Путіна. ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав Путіна "счастливым дедушкой" і висловив побоювання, що "счастливый дедушка вдруг окажется законченым мудаком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин розповідає в одному зі своїх відео, де скаржиться на брак боєприпасів для своїх найманців. Він не уточнює конкретно, що під "счастливым дедушкой" має на увазі Путіна, але, очевидно, що йдеться саме про нього.

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