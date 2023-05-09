"Будем побеждать дальше", - пропагандист Прилєпін вийшов на зв’язок після підриву авто. ВIДЕО

Російський пропагандист Захар Прилєпін записав відеозвернення із лікарні.

Відеоролик із ним виклав губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін, інформує Цензор.НЕТ.

"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду", - написав Нікітін у дописі до ролика.

За словами самого Прилєпіна, він зібрався "перемагати та працювати далі", і звичайно пропагандист привітав російських глядачів із Днем перемоги.

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"Спешим вас поздравить со святым праздником 9 мая! Дорогие земляки и родня, мы продолжаем работать и побеждать. Нас никакие преграды не остановят", - сказав Прилєпін тремтячим голосом.

Нагадаємо, замах на пропагандиста стався 6 травня у районі Нижнього Новгорода у Росії. Вибуховий пристрій заклали під днище автівки під час зупинки Прилєпіна біля кафе.

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