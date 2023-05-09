Волонтер Феціца просить допомогти у придбанні 4 дронів для захисників Бахмуту. ВIДЕО
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Волонтер Христина Феціца просить допомогти у придбанні дронів для бійців Збройних сил України, які захищають Бахмут та його околиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Потрібно - чотири дрони DJI Mavic 3!!! Орієнтовна вартість - 420 тисяч гривень. Один коптер коштує - 105 тисяч гривень.
Погляньте на відео від наших воїнів. Саме так з допомогою дронів, українські захисники знищують московських окупантів і зберігають своє життя.
Допоможіть придбати дрони, щоб вони працювали на ЗСУ", - закликала волонтер.
БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
благодійна допомога
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5168 7456 0720 0711
Феціца Христина