Волонтер Феціца просить допомогти у придбанні 4 дронів для захисників Бахмуту. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца просить допомогти у придбанні дронів для бійців Збройних сил України, які захищають Бахмут та його околиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потрібно - чотири дрони DJI Mavic 3!!! Орієнтовна вартість - 420 тисяч гривень. Один коптер коштує - 105 тисяч гривень.

Погляньте на відео від наших воїнів. Саме так з допомогою дронів, українські захисники знищують московських окупантів і зберігають своє життя.

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Допоможіть придбати дрони, щоб вони працювали на ЗСУ", - закликала волонтер.

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога

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Феціца Христина