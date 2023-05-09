Рятувальники ліквідували авіабомбу вагою 500 кілограмів під Запоріжжям. ВIДЕО

Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області виявили та ліквідувати 500 кілограмову російську авіабомбу, яка впала на території області, але не здетонувала.

Відео з процесом знищення бомби було опубліковано пресслужбою ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

На відео рятувальники показали весь процес підйому вибухового пристрою з-під землі, транспортування та подальшої ліквідації російської авіабомби.

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У ДСНС повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній частині Запорізької області було знищено понад 3000 боєприпасів.

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