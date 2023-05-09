У Владикавказі під час покладання квітів до пам’ятника знепритомнів один з учасників церемонії. ВIДЕО

Парад у Владикавказі не пройшов без інцидентів У місті під час покладання квітів до пам’ятника після пострілів знепритомнів один з учасників церемонії. Хлопець миттєво впав на землю з усією амуніцією: ймовірно через навантаження. Адже часто на таких заходах у Росії людей змушують стояти просто неба, під палючим сонцем годинами.