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У Владикавказі під час покладання квітів до пам’ятника знепритомнів один з учасників церемонії. ВIДЕО

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Парад у Владикавказі не пройшов без інцидентів У місті під час покладання квітів до пам’ятника після пострілів знепритомнів один з учасників церемонії. Хлопець миттєво впав на землю з усією амуніцією: ймовірно через навантаження. Адже часто на таких заходах у Росії людей змушують стояти просто неба, під палючим сонцем годинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.

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Топ коментарі

  • Alex Zverev 46d6768b
    Серьёзно он рожей об землю долбанулся. Лицо должно быть кардинально реконфигурировано...
  • Alessandro Moretti
    Він просто репетирував, як померти в Україні.
  • Наталья Марчук 5196ad97
    Это знак----хана кацапстании !
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