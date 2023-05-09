"Армия бежит, мы потеряли 500 наших бойцов", - Пригожин про російську армію. ВIДЕО

ЗСУ "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Про це заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За його словами, сьогодні один із підрозділів Міноборони покинув позиції та "оголив" фронт шириною майже 2 кілометри. Йдеться про втечу з-під Бахмута 72-ї мотострілкової бригади ЗС РФ.

Про це Пригожин розповів в одному зі своїх відео. Ролик опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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3-та штурмова бригада підтвердила слова Пригожина.

"За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях Бахмута, штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих. Серед усіх них є і "вагнерівці". Також станом на зараз маємо пʼять полонених росіян", — повідомили військові.

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