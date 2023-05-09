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"Армия бежит, мы потеряли 500 наших бойцов", - Пригожин про російську армію. ВIДЕО

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ЗСУ "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Про це заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За його словами, сьогодні один із підрозділів Міноборони покинув позиції та "оголив" фронт шириною майже 2 кілометри. Йдеться про втечу з-під Бахмута 72-ї мотострілкової бригади ЗС РФ.

Про це Пригожин розповів в одному зі своїх відео. Ролик опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

3-та штурмова бригада підтвердила слова Пригожина.

"За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях Бахмута, штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих. Серед усіх них є і "вагнерівці". Також станом на зараз маємо пʼять полонених росіян", — повідомили військові.

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Топ коментарі

  • Виктор Ле 97720435
    Здохніть всі, разом з бункерним дідом. Зробіть світ чистіше.
  • KosAn30 JT26
    лысый все никак слиться в африку не может по умняку,там курорт аборигены максимум с ак бегают,золото,алмазы под ногами а тут всратый бахмут берут 9 мес.арты на головы сыпеться без перестану и максимум соленые шахты взяли и завод шампанских вин ))
  • Павло ШОвте
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