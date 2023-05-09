Без перемоги над нацизмом не було б Європи без агресій і реваншизму, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президент Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 440 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президент, інформує Цензор.НЕТ.

""Сьогодні ми всі змогли побачити: коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу. Учора, 8 травня, Європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом.

Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нових можливостей для наших воїнів.

Окрема вдячність – парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер". Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений.

І, звичайно, сьогодні – після того, як держава-терорист вкотре намагалась познущатися з наших людей та вкотре програла нашим захисникам та захисницям неба, – я дякую нашим Повітряним силам та всім нашим воїнам інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону", - сказав Зеленський.

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