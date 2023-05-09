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Бійці 3-ї ОШБр знищили ворожу техніку та взяли у полон "вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Екс-командир полку Азов, майор Максим Жорін показав кадри полонених окупантів. Їх захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Окрім цього воїнам вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі "Жорін з Азову", дописи у якому опублікував майор Збройних сил України Максим Жорін.

Бійці 3-ї ОШБр знищили ворожу техніку та взяли у полон вагнерівців поблизу Бахмуту 01

"Ліквідували більше півсотні окупантів - з числа і вагнерівців, і 72 бригади армії рф. Знищено кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП. Під контроль українських сил повернені важливі позиції. Як бачите, є і поповнення обмінного фонду", - написав військовий.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

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Топ коментарі

  • Панас Стець 477f2171
    даже в "день побєди" ЗСУ не дало фашистам побєдобєсіть....
  • анатолий выборов
    Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

    яка лексіка? це призвище цих підорів.
  • Баритон Саша
    Ви їх там, хоть не балуйте. А то ще, не дай Боже, захочуть в Україні остаться. Якщо "удобрєнієм" - то я згоден.
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