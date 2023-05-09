Бійці 3-ї ОШБр знищили ворожу техніку та взяли у полон "вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Екс-командир полку Азов, майор Максим Жорін показав кадри полонених окупантів. Їх захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Окрім цього воїнам вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі "Жорін з Азову", дописи у якому опублікував майор Збройних сил України Максим Жорін.

"Ліквідували більше півсотні окупантів - з числа і вагнерівців, і 72 бригади армії рф. Знищено кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП. Під контроль українських сил повернені важливі позиції. Як бачите, є і поповнення обмінного фонду", - написав військовий.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

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