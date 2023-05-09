Російський окупант летить високо над землею після удару українських воїнів. ВIДЕО
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Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони зафільмувала у Бахмуті рекордний "політ" окупанта. Після успішного ураження ЗСУ позицій загарбників один із них після удару підлетів у повітря надзвичайно високо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектну роботу українських артилеристів зафіксував безпілотник, через який коригувалася атака. В кадр камери потрапив і момент, коли тіло одного з окупантів високо підкидає угору і відкидає від місця вибуху на кілька десятків метрів.