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Російський окупант летить високо над землею після удару українських воїнів. ВIДЕО

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Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони зафільмувала у Бахмуті рекордний "політ" окупанта. Після успішного ураження ЗСУ позицій загарбників один із них після удару підлетів у повітря надзвичайно високо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектну роботу українських артилеристів зафіксував безпілотник, через який коригувалася атака. В кадр камери потрапив і момент, коли тіло одного з окупантів високо підкидає угору і відкидає від місця вибуху на кілька десятків метрів. 

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Топ коментарі

  • Игорь Троцко
    Книга рекородов гинесса
  • Yurka Gagarin
    по моим стопам пошёл
  • Харьков Сумской
    Ну, за таке кінопродюсери мають гроші платити.
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