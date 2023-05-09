Російський окупант летить високо над землею після удару українських воїнів. ВIДЕО

Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони зафільмувала у Бахмуті рекордний "політ" окупанта. Після успішного ураження ЗСУ позицій загарбників один із них після удару підлетів у повітря надзвичайно високо.