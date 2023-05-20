Бійці ССО ведуть ближні бої у Бахмуті. ВIДЕО
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Тривають жорстокі бої за кожен метр українського Бахмуту. Бійці ССО показали, як окупанти перетворили місто на суцільні руїни.
Кадри, зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - написали бійці ССО.