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За добу ворог втратив на таврійському напрямку майже чотири роти вбитими та пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО

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За добу на таврійського напрямку знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань", - зазначає він.

За словами Тарнавського, втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300".

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Також читайте: За добу ЗСУ на таврійському напрямку знищили 24 одиниці озброєння та військової техніки ворога, - Тарнавський

Він також опублікував відео наслідків ударів по позиціях ворога.

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Топ коментарі

  • Линкин Парк 91c1d8f7
    туда им и дорога в ад раССеяноскоточертям, андрофагам и березовым обезьянам
  • Прощай немытая раССея
  • Алексей Королевский 35c798da
    Помер Максим, да и *** с ним
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