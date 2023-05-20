Нардеп Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" на домовленості з росіянами, - мер Умані Плетньова. ВIДЕО

Мер Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" про потенційні домовленості з окупантами. Депутат ці звинувачення спростовує.

Про це Плетньова сказала в інтерв’ю виданню 18000, повідомляє Цензор.НЕТ.

Плетньова розповіла, що 25 лютого 2022 року уманські депутати проголосували за спрямування 500 тис. гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони.

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"Після цього я виставила стрім. Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і не зрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою", - розповіла Плетньова.

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Вона каже, що тоді між нею і нардепом виник конфлікт. Яценко після цього нібито звернувся до правоохоронців щодо неправомірності проведення сесії в той день.

Мер Умані процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час тієї телефонної розмови: "Не нужно это делать, мы не знаем, что будет. Киев через три дня падёт, и нам надо будет договариваться".

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Пресслужба Антона Яценка спростовує слова мера Умані.

"Це повна брехня! Жодної розмови на цю тему у народного депутата України Антона Яценка ніколи не було з Плетньовою або з кимось іншим", - твердить пресслужба Яценка.

В пресслужбі повідомляють, що Яценко "з першого дня війни займає патріотичну проукраїнську позицію, яку публічно висловлював на своїх сторінках у соцмережах та засобах масової інформації".

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Нагадаємо, Антон Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область). Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє" (у середині лютого 2021 року вийшов з її складу).