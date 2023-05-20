Як почуваються Редіс і Калина в Стамбулі? / Скільки наших загинуло в Оленівці / Без цензури. ВIДЕО

В гостях "Без цензури" на Цензор.НЕТ - Юлія Федосюк, дружина полоненого "азовця" Арсенія Федосюка. Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила з нею про те, як почуваються Редіс і Калина у Стамбулі та чому перебування там - теж форма полону. Чому суспільство не цінувало "Азов" до повномасштабного вторгнення Росії та скільки людей загинули в Оленівці.