Новини Відео • Війна

Як почуваються Редіс і Калина в Стамбулі? / Скільки наших загинуло в Оленівці / Без цензури. ВIДЕО

9 47410
В гостях "Без цензури" на Цензор.НЕТ - Юлія Федосюк, дружина полоненого "азовця" Арсенія Федосюка. Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила з нею про те, як почуваються Редіс і Калина у Стамбулі та чому перебування там - теж форма полону. Чому суспільство не цінувало "Азов" до повномасштабного вторгнення Росії та скільки людей загинули в Оленівці.

Рік тому українським військовим, які 86 днів тримали позиції і захищали Маріуполь від окупантів, отримали наказ припинити оборону "Азовсталі" та скласти зброю. 20 травня маріупольський гарнізон залишив "Азовсталь" та вийшов у полон. Вже рік у російському полоні перебувають більш ніж 1900 військових — захисників "Азовсталі", з них — понад 700 бійців полку "Азов".

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Якби Редіс та наші воїни були би в Києві, то ця гнида би вже весіла на каштані
    Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися.
    https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
  • Олександр Дніпро
    " Взагалі - складно уявити. На дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати людям, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
  • 5 копійок
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини