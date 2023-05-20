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У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із "Азовсталі". ВIДЕО

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У Києві з’явилася інсталяція-символ стійкості та віри про військовополонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьоодні, 20 травня на Софійській площі у Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри військовополонених захисників "Азовсталі". На відкритті були присутні активісти та рідні українських захисників "Азовсталі". Перед присутніми виступили захисники "Азовсталі", яких вже вдалося повернути з російського полону. 

Роботу створено скульптуром Яном Беспалько в команді митців Наталія Башкатова, Семененко Анастасія, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрига Дарина, Володимир Третьяк. За підтримки бетонної майстерні TVERDO на Арт-Завод Платформа.

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У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 01
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 02
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 03
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 04
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 05
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 06
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 07
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 08
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 09
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 10
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 11
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 12
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 13
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 14
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 15
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 16
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 17
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 18
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 19
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 20
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 21
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 22
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 23
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 24
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 25
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 26
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 27
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 28
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 29

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    На річницю героїчної віддачі наказу для азовців відступити увіковічнюється пам'ять їх полону символом азовців зі зв'язаними руками.
    обранці мудрого наріду діють
  • Анатолий К 65c6a92d
    Головний контролер "евакуації" був?
  • 5 копійок
    Воно поїхало в турне.
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