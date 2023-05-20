У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із "Азовсталі". ВIДЕО

У Києві з’явилася інсталяція-символ стійкості та віри про військовополонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьоодні, 20 травня на Софійській площі у Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри військовополонених захисників "Азовсталі". На відкритті були присутні активісти та рідні українських захисників "Азовсталі". Перед присутніми виступили захисники "Азовсталі", яких вже вдалося повернути з російського полону.

Роботу створено скульптуром Яном Беспалько в команді митців Наталія Башкатова, Семененко Анастасія, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрига Дарина, Володимир Третьяк. За підтримки бетонної майстерні TVERDO на Арт-Завод Платформа.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ