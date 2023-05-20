"У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков": російський окупант розповідає бабусі, як вбиває мирних українців, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовослужбовець РФ розповів своїй бабусі як він з іншими російськими окупантами вбивають мирних людей, включно з жінками та дітьми, на Луганському напрямку.
Перехоплення розмови російського окупанта опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить, просто всех рас**ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - каже російський окупант.
"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, на**й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - додає він.
За його словами, росіянам наказали взяти Кремінну. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - каже окупант.
"Ну и правильно, че", - відповідає бабуся.