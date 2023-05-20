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"У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков": російський окупант розповідає бабусі, як вбиває мирних українців, - перехоплення ГУР. АУДIО

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Військовослужбовець РФ розповів своїй бабусі як він з іншими російськими окупантами вбивають мирних людей, включно з жінками та дітьми, на Луганському напрямку.

Перехоплення розмови російського окупанта опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить, просто всех рас**ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - каже російський окупант.

"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, на**й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - додає він.

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За його словами, росіянам наказали взяти Кремінну. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - каже окупант.

"Ну и правильно, че", - відповідає бабуся.

Топ коментарі

  • marjan galyzkyj
    ...
    перекласти на англійську мову , так щоб було офіційно, достовірно
    ..
    і передати всім тим західним пацифістам що хочуть посадити
    ..
    українців за стіл перемовин з москалями
    ...
  • Yurka Gagarin
    в **** шендеровичу нужно было лить не кетчуп.
  • Олег Марцінковський 8be80fe6
    "Ну и правильно, чё"(с) ... хороший рускій народ і поганий путін, ага
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