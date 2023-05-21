Новини Відео • Війна

У Бєлгородській області вночі лунали вибухи, виникла сильна пожежа. ВIДЕО

18 41523
Вночі 21 травня у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що спалах розпочався неподалік міста Шебекіно Бєлгородської області. Спочатку місцеві жителі повідомляли, що на околиці міста видно сильну пожежу та заграву.

Згодом повідомили, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники, про постраждалих не повідомляли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нібито "вперше обстріляли РФ з танків", - Baza

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Неспокійно стало на кацапщині.
  • Злющий Атас
    Якщо москалі не збрешуть, то це не москалі. Вони давно увесь свій мордор перетворили на "полігон твердих побутових отходів", а тепер, після обстрілів суттєво поповнюють "полігон рідких відходів життєдіяльності".
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тебе дуже бентежить, що думають під@ри?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини