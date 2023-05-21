У Бєлгородській області вночі лунали вибухи, виникла сильна пожежа. ВIДЕО

Вночі 21 травня у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

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Повідомляється, що спалах розпочався неподалік міста Шебекіно Бєлгородської області. Спочатку місцеві жителі повідомляли, що на околиці міста видно сильну пожежу та заграву.

Згодом повідомили, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники, про постраждалих не повідомляли.

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