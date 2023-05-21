Воїни 59 ОМПБр за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО
8 8777
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас" по російському комплексу спостереження "Муром-П". Він допомагав окупантам слідкувати за територією та переміщеннями наших військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
До слова, Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" є пристроєм для далекого візуального спостереження. Він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою, яка розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрах.