На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО
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У Росії продовжується сходження залізничних вагонів. Вночі на Забайкаллі 12 вантажних вагонів на перегоні "Куенга - Приіскова" зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.
Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися, інформує Цензор.НЕТ.
Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.
Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів.