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На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО

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У Росії продовжується сходження залізничних вагонів. Вночі на Забайкаллі 12 вантажних вагонів на перегоні "Куенга - Приіскова" зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.

Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.

Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів. 

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Топ коментарі

  • arye z.
    Все происходящее внутри страны-агрессора имеет к войне самое прямое отношение. Даже если за 10.000 км от линии фронта с рельсов сошли 12 вагонов со строительной щебенкой.
    Любой ущерб экономике агрессора это маленькое послабление для жертвы агрессии.
    Чем хуже у него с экономикой - тем хуже у него на фронте. Прямая взаимосвязь.
    Экономика и война это одно и тоже, причем в этой паре приоритет отдается экономике. И если военные расходы воюющей страны превышают 40%, то все, она побеждена уже, без разницы каким оружием воюет и какие наступательные операции ведет.
  • Сергей Хитушко 950d6b48
    С Востока боеприпасы везут. Портянки из Китая.
  • jack nicholson
    до спаму, козломорде
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