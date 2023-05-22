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Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)

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Ввечері 21 травня Андрій Білецький оприлюднив інформацію про захоплення у полон нової групи росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Білецький зазначив: "Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з пвк "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги".

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Топ коментарі

  • Lis Pedersen b6e739d6
    жалюгідні пацюки повзають по українській землі 😐
  • Zloj Pens cea940b1
    Ну Вы загнули - 4000гр.!У меня за 40 лет стажа 2800гр.!
  • Bob Fayn
    Який "Вагнер", такі й аналоги" аналоговнєт
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