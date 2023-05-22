Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)
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Ввечері 21 травня Андрій Білецький оприлюднив інформацію про захоплення у полон нової групи росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Білецький зазначив: "Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з пвк "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги".