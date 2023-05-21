Світ чує нашу позицію, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна, і ще розширений формат – "Сім" плюс партнери, зокрема глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.
Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!
Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення – в Музеї миру в Хіросімі…
Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - зазначив Зеленський.