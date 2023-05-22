Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець. ВIДЕО

17 34999
Російським полоненим військовим показали фільм "Абсолютне зло" про воєнні злочини їхньої армії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у телеграмі омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, який також опублікував відео з перегляду фільму полоненими росіянами.

"Що в головах цих осіб — невідомо, що в очах — подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі", — написав омбудсмен.

Також читайте: Україна не каратиме мешканців окупованих територій за паспорти РФ, - Лубінець

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    Как будто эти "зрители" не знали ничего. Вернутся домой и расскажут, как проклятые укрфашисты зомбировали их постановочными роликами. Поэтому хватит метать бисер.
  • ХОРТ
    Розмова з кацапом триває не довше кулеметної черги.
    Доведено роками!!
    Слава Нації!!!
  • Анатолій Зв
    Подібні покази, так само як і діяльність, наприклад Золкіна, не мають ніякого сенсу. Москалі все це знають і скоюють злочини свідомо.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини