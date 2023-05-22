Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець. ВIДЕО

Російським полоненим військовим показали фільм "Абсолютне зло" про воєнні злочини їхньої армії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у телеграмі омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, який також опублікував відео з перегляду фільму полоненими росіянами.

"Що в головах цих осіб — невідомо, що в очах — подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі", — написав омбудсмен.

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