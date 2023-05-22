Збір коштів на виробництво дронів-камікадзе "TORO" для пілотів 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО

Білоцерківська волонтерська група оголосила збір коштів для тестування та виробництва нових ударних БПЛА "TORO", радіус дії яких збільшено до 16 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, волонтери планують передати партію нових безпілотників бійцям 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

"Ми продовжуємо складати, паяти, налаштовувати, прошивати і тестувати наші, найкращі в свожму класі, дрони-камікадзе "TORO" і, звісно, одразу передавати їх на фронт різним підрозділам... Саме заради таких чудових результатів... В даному випадку - пілотів 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців... Ворог ховається і намагається не потрапляти в зону враження нашими дронами... Ще зовсім недавно це було 3-5-10 км... Але, ми постійно працюємо над розширенням зони впливу і на сьогодні радіус складає впевнені 12 км, а наші тестові дрони - 16 км!!! І ось він, свіженький результат роботи великої кількості людей - колективу інженерів, схемотехніків, програмістів, пілотів, аеророзвідників, бійців роти ударних дронів і, звісно, всіх наших друзів, хто невтомно допомагає нам фінансово тримати цей величезний тягар... Завжди працюємо на відмінний результат!!! Окрема вдячність за інформаційну підтримку Юрій Бутусов і Цензор.НЕТ! Щоб мами дочекались синів живими з війни... Працюємо...", - йдеться у дописі, що опублікований на сторінці волонтера групи Юрія Москаленка.

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БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА

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