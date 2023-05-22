Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: "Спасибо всем, кто "курит" там, где надо". ВIДЕО
17 23840
Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, російські добровольці дісталися села Безлюдівка, що розташоване на відстані понад 10 кілометрів від українсько-російського кордону.
Окрім того, в мережі опублікований відеозапис зі зверненням представників іншого антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".
Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Складається з російських добровольців.