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Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: "Спасибо всем, кто "курит" там, где надо". ВIДЕО

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Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, російські добровольці дісталися села Безлюдівка, що розташоване на відстані понад 10 кілометрів від українсько-російського кордону.

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Бійці Російського Добровольчого корпусу провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: Спасибо всем, кто курит там, где надо 01

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Окрім того, в мережі опублікований відеозапис зі зверненням представників іншого антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".

Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Складається з російських добровольців.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Не могли вы пересечь гранийу РФ. ***** говорил что у РФ нет границ. А нет границ значит и нет страны такой
  • Чайка Київ
    З Богом, хлопці
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бєзлюдовка-дуже красномовна назва...Ну звідки на рабсєє люді-є тільки рабська бидломаса...
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