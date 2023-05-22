Родичі мобілізованих росіян скаржаться, що найманці "купили" солдатів і послали на фронт: "25 тысяч рублей за голову, отправляют куда вздумается". ВIДЕО

Родичі мобілізованих з Хакасії, Алтайського краю і Кемеровської області записали відеозвернення до президента Володимира Путіна й міністра оборони Сергія Шойгу. Вони просять забрати солдатів із першої лінії фронту на бахмутському напрямку, куди їх відправили без підготовки і командування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

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У зверненні родичі мобілізованих розповіли, що у вересні 2022 року мобілізованих відправили на полігони Омська. Там їх мали підготувати, але родичі стверджують, що це робилося формально – користуватися зброєю бійців не вчили. У листопаді їх вивезли на тижневе навчання до окупованого Криму, у березні – на полігон у Керчі, де провели тижневе навчання штурму.

5 квітня мобілізованих - 501 особу - відвезли на території контрольованої російськими військами Луганської області України, де їхньою бойовою підготовкою займалися найманці ПВК "Вагнер". 10 квітня солдатів доправили до Донецької області й передали їх окремій диверсійно-штурмовій бригаді "Ветерани".

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"За словами "Ветеранів", наші мобілізовані хлопці були куплені ними за 25 тисяч рублів за голову, тому вони мають право відправляти їх, куди їм заманеться", - кажуть родичі.

"12 травня бійці змогли повідомити, що були на першій лінії фронту, а не на другій чи третій, як стверджували "Ветерани". Мобілізовані у складі штурмових бригад билися на бахмутському напрямку - без зв'язку, забезпечення та командування разом із бійцями ПВК "Вагнера". Ненавчені бійці виконували роботу спеціальних підрозділів.

Доля двох взводів мобілізованих невідома. За словами тих, кому вдалося зв'язатися із родичами, поранених та загиблих дуже багато. З 501 людини повернулися близько 130. "Ветерани" звітують лише про свої втрати, стверджують автори звернення. Тих мобілізованих, які повернулися з бойового завдання, відправляють назад на першу лінію зіткнення", - пише видання.

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