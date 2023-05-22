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Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області: "Комендатуру #башат! Козинку обстреливают "Градами". Бл#дь! Это наступление?!". ВIДЕО

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Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані палаючі будівлі інфраструктури прикордонного переходу з російського боку, опубліковані в соцмережах.

Окрім того, в мережі опубліковані аудіозаписи перехоплених розмов росіян, що мешкають у прикорданні. Згідно з перехопленнями, дуже гаряче у прикордонних селах Козинка, Глотово, Новостроєвка Первая.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    На раїське громадянська війна.
  • Тарас d7f61e0a
    Білгород наполовину взятий, решта зустрічае з хлібом та сіллю.
  • Белла Богун 47d4cda8
    Які Гради? Як там писав поет: "Люблю грозу в начале мая". Ото гроза з громом від Бога по нехристям!
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