Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області: "Комендатуру #башат! Козинку обстреливают "Градами". Бл#дь! Это наступление?!". ВIДЕО

Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані палаючі будівлі інфраструктури прикордонного переходу з російського боку, опубліковані в соцмережах.

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Окрім того, в мережі опубліковані аудіозаписи перехоплених розмов росіян, що мешкають у прикорданні. Згідно з перехопленнями, дуже гаряче у прикордонних селах Козинка, Глотово, Новостроєвка Первая.

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