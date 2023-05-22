Губернатор Гладков каже про "інформаційну атаку" на область та заперечує новини про евакуацію. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков каже про "інформаційну атаку" на область.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Побачив, що почалася масована інформаційна атака на Бєлгородську область. Закликають до паніки серед населення на тлі масованого обстрілу Гайворонського району. Ще раз повторюся в Грайворонському районі жоден з цивільних не постраждав, немає поранених та вбитих", - сказав він.

За словами губернатора, наразі розповсюджується інформація з пропозиціями евакуації жителям Шебекінського округу.

"Це брехня, буде погіршення чи покращення, ми одразу всю необхідну інформацію надамо", - додав він.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

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