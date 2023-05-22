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Богуслаєв, Росія, Мотор Січ: Все про колаборанта, який послаблював ЗСУ. ВIДЕО

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Хто такий В’ячеслав Богуслаєв? Як він роками працював на посилення російської армії та послаблення української? І як у нього виходило лишатися безкарним?

Про це дивіться у новому випуску "НАТО В ХАТУ - АНТИКОР" на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

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Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Про нову підозру, за статтею "перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. З жовтня 2022 року його також офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.

Дивіться: Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте, бл#дь, - ЗМІ оприлюднили телефонні розмови Богуслаєва щодо передачі гелікоптера розвідникам. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Маркиз
    "...який послаблював ЗСУ":

    В реальне життя, ЗЕбіл, ти своїх ботів не напхаєш

    Hellis:
    Була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.
    Сестра-хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського. Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть".
    Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".
    Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки.
    От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра-хазяйка почала їй жалітися. Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому.
    Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".
    Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж.
    В реальне життя ботів не напхаєш.
  • Олександр Дніпро
    " Є певна процедура, щоб отримати дозвіл на продажі двигунів для російської авіації.
    Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.
    Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.
    Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
    Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.
    Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
    Ці люди у комплексі повинні за це відповідати.
  • CrossFirenko
    Такого цінного фрукта прямо необхідно віддати кацапам без суду і слідства. Бо ще розкаже що торгував з кацапами користуючись дозволом кабміну.
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