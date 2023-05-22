Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських окупантів із закликом здаватися в полон. Для цього їм варто звернутись у проєкт "Хочу жити". Буданов наголосив, що здавшись у полон, росіяни допоможуть швидше закінчити розв’язану країною війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося у YouTube.

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Глава української розвідки зазначив, що вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної своєї мети, з тих, що були поставлені під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

"Я звертаюся до російських військових, яким пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах, - буде ще гірше. У вас є вибір: померти чи врятувати своє життя. В Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям армії Росії", – сказав він.

Буданов зазначив, що українські підрозділи вже вивели сотні російських солдатів за лінію фронту, тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Комітету Червоного хреста. Усі вони мають триразове харчування, можливість дзвонити додому та навіть отримувати посилки.

При цьому всі вони оформляються як ті, що потрапили в полон у бою, тому в Росії їм продовжують нараховуватися і бойові, і зарплата.

Крім того, вони мають вибір: пересидіти війну і повернутися додому або не повертатися до РФ взагалі. Вони зможуть просити притулок в Україні та низці інших країн Європейського Союзу.

"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати, поки вас уб'ють або важко ранять! Звертайтеся в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що насувається", – резюмував Буданов.

Зробити це можна за допомогою чат-боту "Хочу жити" https://t.me/spasisebyabot

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