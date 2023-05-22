У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної армією РФ школи. ВIДЕО

У Харкові діти виконали вальс на фоні повністю зруйнованої обстрілами школи 17. Російські окупанти двічі гатили по цьому навчальному закладу.

На відео харківський танцювальний колектив "Джерельце", інформує Цензор.НЕТ.

Школа №17 у Харкові потрапляла під російський обстріл двічі. Вперше ворожий снаряд потрапив 2 березня. Внаслідок атаки з'явився великий наскрізний отвір, вибиті вікна та двері. У ніч на 2 червня до центрального корпусу школи вдруге прилетіла ракета. Навчальний заклад повністю зруйнований.

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