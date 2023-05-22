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У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної армією РФ школи. ВIДЕО

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У Харкові діти виконали вальс на фоні повністю зруйнованої обстрілами школи 17. Російські окупанти двічі гатили по цьому навчальному закладу.

На відео харківський танцювальний колектив "Джерельце", інформує Цензор.НЕТ.

Школа №17 у Харкові потрапляла під російський обстріл двічі. Вперше ворожий снаряд потрапив 2 березня. Внаслідок атаки з'явився великий наскрізний отвір, вибиті вікна та двері. У ніч на 2 червня до центрального корпусу школи вдруге прилетіла ракета. Навчальний заклад повністю зруйнований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Post-AV
    Очень сильно и в то же время просто. Война и мир, свет и тьма. Дивчинки умницы. До слез
  • не на часі 4435d0e1
    😰 Что-то писать или говорить и видеть такое, ком в горле становится и слёзы на глазах проступают. Тварь пуйло в трибунал его в ГААГУ, и всех остальных также, кто сделал страну не готову к войне и сдавал области ради своих шкурных интересов. Я про всех без исключения.
  • Post-AV
    Этот танец по эмоциональному складу сильнее, чем куча срежиссированных роликов и выступлений политиков. Эти дети продолжают жить. И они танцуют на руинах своей школы вопреки страху и бомбежкам, вопреки тьме, которая уничтожает их город. Это реально свет и тьма. И слава богу, что они танцуют.
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