Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах, буде ще зброя для наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів.



Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яким спрацює. До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які нас найбільше підтримують.

"Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами. Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - підсумував він.

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