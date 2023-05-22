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Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах, буде ще зброя для наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів.

Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яким спрацює. До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які нас найбільше підтримують.

"Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами. Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Вал Иван 9cf9502c
    Поки Зеленський розповідав байки про "контрнаступ" і розказував скільки метрів відбито у зеків "Вагнера" Росія побудувала чотири лінії прикриття на кримському напрямку. І нам їх, як Чонгар, ніхто не розмінує і не ліквідує ...

    США чітко переконались, що фінансова допомога Україні ніяк не впливає на фінансування ЗСУ, яке штучно тримається на дефіцитному рівні перекиданням грошей на комерційні проекти керівництва держави. Тому вони вирішили перейти на пряме збройне постачання, а гроші відправляти під контроль МВФ і Світового банку.

    Вище наведене значно краще демонструє натуру вовочки
  • govtva
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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