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Бійці ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония". ВIДЕО

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Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців.

Відео опублікувало командування ССО в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Група СCО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елемента розвідки. Бійці зазначили, що до комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження та своєчасно реагувати на дії українських підрозділів.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    не плачь , харошая , снимай купальник ..............
  • Dombass
  • Alex Sav 8157c114
    ілі с легкім жаром в касабскому заду
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