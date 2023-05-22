Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО
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Бійці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку противника. Окрім того, бійці знищили три ворожі БМП, ще одну пошкодили. В живій силі ворог зазнав великих втрат.
Відео успішної атаки опублікував командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби", — написав Сирський.