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Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО

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Бійці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку противника. Окрім того, бійці знищили три ворожі БМП, ще одну пошкодили. В живій силі ворог зазнав великих втрат.

Відео успішної атаки опублікував командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби", — написав Сирський.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Вячеслав Crane
    це спрацьовують ефективні протитанкові, правильно встановлені, міни, з чим ми і повинні поздоровити тих, хто знайшов для них спокусливі "рибні" місця, де заморилися ці гусеничні "рибки".
  • Милен Петров
    Це як розмовляется украинска мова? Разьоб? Мени подобаеться Героям слава!
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