Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО

Бійці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку противника. Окрім того, бійці знищили три ворожі БМП, ще одну пошкодили. В живій силі ворог зазнав великих втрат.