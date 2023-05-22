Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО

Усупереч заявам влади Бєлгородської області, яка заперечувала евакуацію населених пунктів, розташованих у зоні, куди вступили загони російських добровольчих формувань, у мережі поширюється відео з колоною автобусів та інформацією про часткову евакуацію місцевого населення.