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Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО

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Усупереч заявам влади Бєлгородської області, яка заперечувала евакуацію населених пунктів, розташованих у зоні, куди вступили загони російських добровольчих формувань, у мережі поширюється відео з колоною автобусів та інформацією про часткову евакуацію місцевого населення.

Про це свідчать повідомлення російських ЗМІ та телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ. Так, інтернет-пабліки виклали відео, на якому видно, як автомобільною дорогою рухається колона автобусів.

Канал "Жесть Белгород — Новости Белгорода — Блэтгород" стверджує, що автобуси прямують у бік Грайворонського району області.

А російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на власні джерела, що влада населеного пункту Козинка частково евакуює мешканців.

Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію 01

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Топ коментарі

  • Urs
    Вообще не хочу уезжать из Грайворона, из Борисовки. Как тут классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько всё душевно...
  • Виталий 6b40280c
  • акаб акабіч
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