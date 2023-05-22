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7 воїнів 59-ї бригади взяли у полон 22 російських штурмовиків під Авдіївкою! Блискуча перемога бригади Вадима Сухаревського. ВIДЕО

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Українські воїни розгромили під Авдіївкою російський штурмовий загін, який атакував наші позиції, спалили бойову техніку, перебили більшість російських солдатів. У ході бою 7 українських воїнів взяли в полон одразу 22 російських військовослужбовців зі складу спеціального штурмового загону.

Про це повідомив командир групи аеророзвідки "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.

"Видатна перемога 59-ї мотопіхотної бригади під командуванням Вадима Сухаревського! Це справжній подвиг", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Ні, цей день таки потрібно запам'ятати. Є в ньому якась магія
  • Андрюха71
    22.05
    У мене народилася донечка 9 років тому
    Знаєте як їх звати?
    Правильно
    Вікторія!🇺🇦
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це справжні українські супергерої...
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