7 воїнів 59-ї бригади взяли у полон 22 російських штурмовиків під Авдіївкою! Блискуча перемога бригади Вадима Сухаревського. ВIДЕО
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Українські воїни розгромили під Авдіївкою російський штурмовий загін, який атакував наші позиції, спалили бойову техніку, перебили більшість російських солдатів. У ході бою 7 українських воїнів взяли в полон одразу 22 російських військовослужбовців зі складу спеціального штурмового загону.
Про це повідомив командир групи аеророзвідки "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.
"Видатна перемога 59-ї мотопіхотної бригади під командуванням Вадима Сухаревського! Це справжній подвиг", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.