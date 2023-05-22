Підполковник ЗСУ Олексій Арестович відпочиває на пляжі у Тель-Авіві, в Ізраїлі 22 травня. ВIДЕО

Війна для багатьох політиків не стала вагомою причиною для того, щоб скасовувати свій відпочинок. Так, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" на пляжі в Ізраїлі.

Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю дружиною та дитиною, - повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, зараз в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаним чоловікам.

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Нагадаємо, минулого року Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника. А вже у січні 2023 року Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".