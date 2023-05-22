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Підполковник ЗСУ Олексій Арестович відпочиває на пляжі у Тель-Авіві, в Ізраїлі 22 травня. ВIДЕО

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Війна для багатьох політиків не стала вагомою причиною для того, щоб скасовувати свій відпочинок. Так, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" на пляжі в Ізраїлі.

Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю дружиною та дитиною, - повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, зараз в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаним чоловікам.

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Нагадаємо, минулого року Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника. А вже у січні 2023 року Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".

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Топ коментарі

  • Аркадій Пастух 1674f9c0
    Сам Арестович, його виступи та поведінка - це типовий образ та типова характеристика всього того зеленого кодла аскарид та глистів, на чолі якого стоїть здоровенний, хрипастий, зелений, небритий ціп"як України. Вони висмоктують всю енергію, соки та кров з тіла України, брешуть Україні та нишком потішаються-сміються над нею.

  • Neftekachka Beznadega
    Порошенко насколько знаю финансирует закупки амуниции для армии. А что финансирует абдристович, израильский отель?
  • Баритон Саша
    Ну, він заморився. *******, не мішки ж тягать.
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