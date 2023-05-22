Окупант поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті, - перехоплення ГУР. ВIДЕО
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Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він скаржиться на важкі бої з ЗСУ. Крім того, загарбник розповідає про невідповідність реальної ситуації та заяви російського телебачення про бойові дії в Харківській області.
Армія РФ зазнає величезних втрат у війні з Україною. ЗСУ регулярно та влучно атакує ворога. Про це розповів один із військовослужбовців РФ по телефону. Розмову було перехоплено Головним управлінням розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.
"Харьковская область, Купянский район. Ближайший населенный пункт от нас - Кисловка, из которой хохлов еще выгнать не можем. Хотя по телевизору уже пиз*нули, что "вагнера" взяли село", - у паніці заявив окупант своєму співрозмовнику.