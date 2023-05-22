Окупант поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він скаржиться на важкі бої з ЗСУ. Крім того, загарбник розповідає про невідповідність реальної ситуації та заяви російського телебачення про бойові дії в Харківській області.

Армія РФ зазнає величезних втрат у війні з Україною. ЗСУ регулярно та влучно атакує ворога. Про це розповів один із військовослужбовців РФ по телефону. Розмову було перехоплено Головним управлінням розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Харьковская область, Купянский район. Ближайший населенный пункт от нас - Кисловка, из которой хохлов еще выгнать не можем. Хотя по телевизору уже пиз*нули, что "вагнера" взяли село", - у паніці заявив окупант своєму співрозмовнику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония". ВIДЕО