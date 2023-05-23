Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр опублікували нову серію відео боїв за позицію "Циклоп" на захід від Лисичанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія називається "Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує".

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"Сьогодні ми викладаємо останню частину відео боїв за позицію "Циклоп". Ми постарались показати максимум задокументованого матеріалу. Деякі з дронів були втрачені разом із картами пам'яті, деякі бої не були задокументовані. Загалом ця позиція переходила з рук в руки декілька раз і на даний момент залишається під контролем 2 МБ 54 ОМБр. В цій частині ви побачите, яким людським ресурсом володіє наш ворог. Це чергове закидання "м'ясом" від противника. Наша артилерія працювала з багатьох видів озброєння та корегувалась за допомогою підрозділу аеророзвідки", - пишуть бійці в коментарі до відео.



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