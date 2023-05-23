Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія називається "Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує".
"Сьогодні ми викладаємо останню частину відео боїв за позицію "Циклоп". Ми постарались показати максимум задокументованого матеріалу. Деякі з дронів були втрачені разом із картами пам'яті, деякі бої не були задокументовані. Загалом ця позиція переходила з рук в руки декілька раз і на даний момент залишається під контролем 2 МБ 54 ОМБр. В цій частині ви побачите, яким людським ресурсом володіє наш ворог. Це чергове закидання "м'ясом" від противника. Наша артилерія працювала з багатьох видів озброєння та корегувалась за допомогою підрозділу аеророзвідки", - пишуть бійці в коментарі до відео.
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