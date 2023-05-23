Журналісти The New York Times показали знищений Бахмут. ВIДЕО безпілотника

Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.