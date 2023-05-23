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Журналісти The New York Times показали знищений Бахмут. ВIДЕО безпілотника

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Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений 19 травня за допомогою безпілотника

"У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times зафіксували знищені житлові будинки, зруйновані школи та вкриті воронками парки", - пишуть журналісти видання у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Сподіваюсь колись і моцква буде ж у такому стані на шпальтах світових змі.
  • Олег Каз
    Мацква і мацквичі...
  • AbOriginal_UA
    Перенести в Бахмут офис ООН, правительства Венгрии, Бразилии....
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