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"Уже можете приезжать - нас освободили. Теперь будем под Украиной, а не под Россией", - мешканець села Козинка на Бєлгородщині закликає рідню повертатись додому. ВIДЕО

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В мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови мешканця села Козинка Бєлгородської області РФ з ріднею, яка вчора втекла із села через бойові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із голосу, літній чоловік, запевняє, що "Козинку освободили и будем теперь под Украиной, а не под Россией" і можна всім повертатися додому.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Деніс Войцеховський
    Стоп. "Легіон" не приєднує території до України, він звільняє їх від посіпак путінського режиму.
    Далі - самі розгрібайте.
    Це принципово різні речі, так що і не мрій, дурнику.
  • 5 копійок

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