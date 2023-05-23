Ухвалено рішення створити Корпус морської піхоти в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

В Україні створюється Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які мають бійці морської піхоти України. Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України", - зазначив глава держави.

"Дякую кожному воїну за те, що ви робите все ближчою найголовнішу сторінку нашої держави. Це сторінка справедливої української перемоги. Слава вам - усім морським піхотинцям України!", - додав він.

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Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти ВМС ЗСУ.