Поплічник кремлівського пропагандиста Соловйова Карнаухов пропонує створити буферну зону з Україною за рахунок території РФ: "Ничего страшного. Мы людей спасаем". ВIДЕО
18 31386
Поплічник кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова Сергій Канаухов запропонував створити буферну зону з Україною за рахунок російських територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Карнаухов заявив у своїй авторській пропагандистській програмі на росТВ "Лабиринт Карнаухова".
"У зв'язку з тим, що ми не створили прикордонну буферну зону на ворожій території, треба її створювати у середині країни. Нічого страшного у цьому немає. Абсолютно нічого... Це реальний, нормальний шлях порятунку людей. Кордон це не те місце, де все спокійно й тихо - там все палає і ДРГ працюють", - зазначив пропагандист.