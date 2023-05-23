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До радянської влади ніякої України в історії людства не було, - Путін. ВIДЕО

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Володимир Путін заявив, що до створення УРСР у 1919 році України не існувало. Про це Путін говорив з головою Конституційного суду РФ Валерієм Зорькіним.

Голова Конституційного суду РФ показав Путіну начебто копію карти, яку склали французи за правління Людовіка XIV, інформує Цензор.НЕТ.

"Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества", - сказав Путін.

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Топ коментарі

  • Люба Бусько
    Йому би карти Боплана подивитись, але краще хай здохне тупим.
  • Олег Беляков 5d931641
    К удивлению Путина, до 1871 года и Германии как государства не было - были отдельные княжества, но не Германия.
    А до 1861 года Италии как отдельного независимого государства не было. если не считать периода Священной Римской империи (наследницей которого кстати считала себя в 19 веке Австрия).
    Список можно продолжить.
    а что касается Украины-если ее не было, то с кем Московия подписывала Мартовские статьи после Переяславской рады? с "отдельными землями"?
    хорек плешивый, тьфу.
  • FT FT
    Что там за жаба квакает с Кучково?
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