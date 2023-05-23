До радянської влади ніякої України в історії людства не було, - Путін. ВIДЕО

Володимир Путін заявив, що до створення УРСР у 1919 році України не існувало. Про це Путін говорив з головою Конституційного суду РФ Валерієм Зорькіним.

Голова Конституційного суду РФ показав Путіну начебто копію карти, яку склали французи за правління Людовіка XIV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества", - сказав Путін.

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