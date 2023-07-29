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Російський склад боєприпасів вибухнув у Козачій бухті окупованого Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

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У Козачій бухті в окупованому Криму ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео публікує ГУР МО.

Так, за даними української розвідки, вибухи лунали близько 22 години 28 липня.

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапським *********** не місце на українській землі 🙁
    бо вони починають вибухати разом орками 😠
  • Colt
    Якщо висить рушниця - то вона обов'язково вистрілить.
    А якщо там цілий склад - самі розумієте ...
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    То він і був тичасовим
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