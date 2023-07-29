Російський склад боєприпасів вибухнув у Козачій бухті окупованого Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

У Козачій бухті в окупованому Криму ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео публікує ГУР МО.

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Так, за даними української розвідки, вибухи лунали близько 22 години 28 липня.

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.

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